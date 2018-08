Spanje en Portugal temperaturen verwacht van dik boven 40 graden

Wie op vakantie is of gaat naar Spanje of Portugal kunnen hun borst nat maken. Zeker tot maandag zal de temperatuur in beide landen flink gaan oplopen.

Er worden temperaturen verwacht van dik boven 40 graden. In het zuidoosten kan het kwik zelfs stijgen tot 45 graden. Dat betekend dat het 's nachts ook erg warm blijft met 25 graden.

Ook vorig jaar werd tijdens de zomerperiode in Spanje al gewaarschuwt voor extreem hoge temperaturen.

Ook in Nederland blijft het warm en kunnen we ons opnieuw gaan opmaken voor een paar mooie maar warme tropische dagen. Donderdag overdag is er veel zon en blijft het droog. In de middag lopen de temperaturen uiteen van 25°C vlak aan zee tot 33°C in het oosten en zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit uiteenlopende richtingen. In de loop van de middag en avond wordt de wind overal noordwestelijk.

Het KNMI voorspelt op langer termijn droog met op de meeste dagen veel zon. Vooral in het oosten en zuiden tropisch warm, maar zondag en maandag mogelijk iets minder warm.