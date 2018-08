Zware explosie plofkraak Utrecht richt enorme schade aan

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden omwonenden aan het Smaragdplein in Utrecht opgeschrikt door een enorm harde explosie als gevolg van een gepleegde plofkraak op een geldautomaat van de Rabobank.

Glasscherven

De enorme harde knal, die zich rond 02.00 uur voordeed, veroorzaakte een enorm grote ravage. Bij veel omliggende woningen zijn de ruiten er uit geblazen en overal liggen glasscherven en brokstukken als gevolg van de verwoestende explosie.

Politie massaal ter plaatse

Direct gingen meerdere politieauto's op de melding af. Gezocht werd naar twee verdachten op een scooter. Daarbij werd ook de politiehelikopter ingezet maar er zijn geen verdachten aangetroffen. Het is nog niet bekend of en hoeveel er buit is gemaakt.

EOD en forensisch onderzoek

De politie heeft specialisten van de forensische opsporing ingezet om sporen veilig te stellen en de explosieven opruimingsdienst van defensie (EOD) is opgeroepen. De politie gaat verder met het onderzoek naar de verdachten.

Tweede plofkraak binnen een jaar

Deze plofkraak aan het Smaragdplein is de tweede binnen een jaar. Vorig jaar werd in de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 september ook een plofkraak gepleegd op het Smaragdplein. Toen betrof het een geldautomaat van ABN AMRO. In onderstaande video zijn beelden te zien van deze plofkraak.