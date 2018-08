Kerncentrale Borssele schakelt zichzelf automatisch uit

Zaterdag is in het Zeeuwse Borssele de kerncentrale automatisch uit bedrijf gegaan na een elektronische storing. Dit heeft Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) zaterdag laten weten.

Onderzoek naar oorzaak

'EPZ onderzoekt de oorzaak van de storing. De toezichthouder ANVS is op de hoogte gesteld', aldus EPZ. Begin mei ging de kerncentrale Borssele tijdelijk uit bedrijf voor de jaarlijkse splijtstofwisselperiode. Naast het wisselen van de splijtstofelementen stonden er onderhoudswerkzaamheden op het programma.

Regulier onderhoud

Het ging om regulier onderhoud en werkzaamheden zoals het reinigen van installatiedelen en de periodieke vervanging van onderdelen, zo liet EPZ destijds weten. De kerncentrale werd na deze werkzaamheden in juni weer opgestart. Of deze onderhoudswerkzaamheden in verband staan met de huidige storing is niet bekend. Het onderzoek zal daar meer duidelijkheid over moeten geven.

Splijtstof wisselen

Ieder jaar wisselt EPZ een kwart van de splijtstof in de centrale waar totaal 121 splijtstofelementen in zitten. Een splijtstofelement gaat vier jaar mee, dus na vier wisselingen is de hele kern een keer vervangen. De gebruikte splijtstof gaat voor recycling naar Frankrijk.