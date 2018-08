Twee doden bij crash Nederlands vliegtuigje in Münster

De slachtoffers zijn een piloot en een leerling, zo meldt de Duitse politie. Het toestel was om 11.00 uur vanaf Lelystad opgestegen met als bestemming Münster. Tijdens de landing zou het fout zijn gegaan. Het toestel kwam ondersteboven naast de landingsbaan terecht op luchthaven Münster-Osnabrück. Reddingsdiensten konden weinig meer voor de slachtoffers betekenen. Het is nog onbekend wie de slachtoffers zijn of waar ze vandaan komen. Het toestel is een tweezits Beech G58 Baron dat afkomstig was van luchthaven Lelystad.Het toestel was nieuw op Lelystad Airport. Het luchtverkeer op het vliegveld is voorlopig stilgelegd.