Hoofdprijs Staatsloterij valt weer in Friesland

Vrijdagavond is de hoofdprijs uit de Staatsloterij van 1 miljoen euro belastingvrij gevallen op een heel lot van een abonneespeler uit de gemeente Achtkarspelen.

De gelukkige winnaar speelde mee met het lotnummer FA 11889. Vorige maand viel Friesland ook al twee keer in de prijzen met de Staatsloterij. Toen won iemand uit de gemeente Kollumerland met de 1 juli Droomsalaristrekking de hoofdprijs van 30 jaar lang 10.000 euro per maand. En met de 10 juli trekking won een abonneespeler uit de gemeente Tytsjerksteradiel eveneens de hoofdprijs van 1 miljoen euro netto.



De Jackpot is niet gevallen en staat bij de volgende Staatsloterijtrekking van 10 september op 8,5 miljoen euro belastingvrij.

Anonimiteit winnaars

Staatsloterij stelt het belang van winnaars voorop en zal daarom nooit de namen van prijswinnaars bekend maken.