Zwaargewonde bestuurder graafmachine Mill stierf natuurlijke dood

Het onderzoek naar de doodsoorzaak van de bestuurder van de graafmachine in Mill is afgerond. De man is aan een natuurlijke dood overleden. Er is geen sprake van een ongeluk of een strafbaar feit.

Het slachtoffer werd even voor 10.00 uur door een voorbijganger zwaargewond aangetroffen op de graafmachine aan de Volkelseweg in Mill. De getuige belde 112 en de hulpdiensten zijn direct naar de opgegeven locatie gegaan. De politie wist in eerste instantie niet wat er met de man was gebeurd. De politie meldt dat uit het onderzoek is gebleken dat de man een natuurlijke dood is gestorven. Dat zou kunnen betekenen dat hij bijvoorbeeld een hartaanval kreeg.