Man moet psychiatrische inrichting in na doodsteken hond

De 40-jarige man uit Lelystad, die in april van dit jaar een hond doodstak in Lelystad, moet zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland dinsdag bepaald. De maatregel wordt voor de periode van 1 jaar aan de man opgelegd.