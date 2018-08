Burgemeester Almere eerder terug van vakantie om geweldsincidenten

Weekend

In het weekend van zaterdag 11 augustus en zondag 12 augustus vonden op de Wijsgeerbaan en het Dettifosspad twee ernstige incidenten plaats. Drie personen raakten bij deze incidenten gewond.

Vechtpartij

Op zaterdag 11 augustus, rond 06.35 uur, kreeg de politie de melding van een vechtpartij op de Kassierstraat. Aanrijdende agenten kregen onderweg naar deze locatie de aanwijzing van getuigen dat een slachtoffer op de Wijsgeerbaan lag. De man, een 31-jarige inwoner van Almere, lag gewond op straat en was niet aanspreekbaar. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en medisch onderzocht. Daar bleek dat er sprake was van een hoofdwond.

Verdachte gearresteerd

Uit het onderzoek bleek dat de verdachte was gevlucht in de richting van het station. Met inzet van cameratoezicht kon de gevluchte verdachte worden getraceerd op de Stationsstraat. Politiebikers spoedden zich naar deze locatie en hebben de verdachte, een 40-jarige Almeerder, aangehouden. Hij is ingesloten en zit nog vast. Het slachtoffer is in het ziekenhuis aan zijn verwonding behandeld en inmiddels weer thuis.

Steekincident

Op zondag 12 augustus werd rond 00.45 uur gemeld dat er een steekincident had plaatsgevonden op de Roald Admunsenstraat. Agenten troffen twee gewonde personen aan op het Dettifosspad die beiden aanspreekbaar waren. De slachtoffers, beiden 18 jaar oud en afkomstig uit Amsterdam en Almere, konden nog geen duidelijkheid geven over de toedracht rond het steekincident. Zij werden vervoerd naar het ziekenhuis voor behandeling aan hun verwondingen. Forensische Opsporing kwam ter plaatse en agenten deden een buurtonderzoek.

Oproep getuigen

De politie zet het onderzoek voort en is op zoek naar getuigen. Bent u getuige van dit steekincident of beschikt u op andere wijze over informatie? Er kan worden gebeld met 0900-8844 of Anoniem via 0800-7000.