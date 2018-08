Dekker: 'OM doet strafrechtelijk onderzoek naar misbruik Jehova's'

Een vijftal slachtoffers van seksueel geweld binnen de Jehova’s Getuigen heeft aangifte gedaan. Dit heeft minister Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd.

Seksueel misbruik Jehova's

Dekker reageert in zijn brief op kamervragen over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen die de kamerleden Toorenburg (CDA), Buitenweg (GroenLinks), Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA).

Strafrechtelijk onderzoek OM

'Er is sprake van een lopend strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) dat kan resulteren in vervolging en berechting'. 'Er is landelijk zicht op de aangiften die in de verschillende regio’s zijn gedaan. Bij het OM zijn de aangiften zorgvuldig in behandeling genomen door gespecialiseerde zedenofficieren in de regio’s. Daarbij is oog voor de context van de zaken', aldus Dekker.