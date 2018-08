Tweetal 'neemt' woning over van familie die op vakantie is

Twee Rotterdammers zijn rond middernacht aangehouden. 'Ze woonden zonder toestemming in een woning aan de Vuurplaat waarvan de bewoner op vakantie is', zo meldt de politie donderdag.

Ingebroken

Vermoedelijk heeft het tweetal ingebroken en vervolgens een nieuw slot laten plaatsen. 'Zij ‘wonen’ nu in een politiecel', aldus de politie.

Neef

Een neef die op het huis paste, kon de woning niet in. De sleutel paste niet meer. Gewaarschuwde agenten troffen in de woning een 27-jarige man aan en buiten een 29-jarige.

Lege bierblikjes

Op de tafel in de woonkamer werden verschillende lege bierblikjes aangetroffen. Het duo brak vermoedelijk recent in de woning in. De twee zitten vast. De 27-jarige Rotterdammer blijft sowieso langer zitten omdat hij nog een aantal dagen hechtenis heeft openstaan.