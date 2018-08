Jongens laten zwaargewonden na aanrijding aan lot over

Woensdagavond zijn bij een ernstige aanrijding tussen twee scooters een jongen van 19 en een meisje van 15 jaar zwaargewond geraakt. De twee jongens die op de andere scooter zaten lieten het zwaargewonde tweetal echter achter zonder hulp te bieden en gingen er snel vandoor. 'Dat is dan ook de reden dat de recherche in Eindhoven dringend op zoek is naar deze twee jongens', zo meldt de politie donderdag.

Savoiepad

'Het ongeluk gebeurde even voor 21.30 uur op het Savoiepad in Eindhoven. Twee meisjes zaten achterop de scooters van twee onbekende jongens, die ze even daarvoor in een parkje hadden ontmoet. De vier besloten een rondje te gaan rijden in de buurt', aldus de politie.

Zwaargewonden

Op het Savoiepad kwam één van de scooters hard in aanrijding met een andere scooter, bestuurd door een 19-jarige Eindhovenaar. Hij raakte zwaargewond, onder meer aan zijn hoofd. Het meisje dat achterop de andere scooter zat, een 15-jarige uit Eindhoven, raakte ook gewond. De twee onbekende jongens gingen er na de aanrijding vandoor, zonder zich om de slachtoffers te bekommeren. Ook het andere meisje op de andere scooter lieten ze achter.

Scooterbrand

Terwijl medewerkers van de ambulance druk bezig waren met het helpen van de slachtoffers, kwam nog geen kwartier na de aanrijding een melding binnen over een scooter die op het Aanschot in Eindhoven in brand stond. De Honda bleek in brand te zijn gestoken en de recherche gaat ervan uit dat dit de scooter is die bij de aanrijding betrokken was. Het voertuig brandde volledig uit.

Getuigen

Verkeersspecialisten onderzoeken de exacte toedracht van de aanrijding, terwijl de recherche er alles aan doet om de twee onbekende jongens op te sporen. 'Om deze twee jongens te pakken, zijn wij natuurlijk ook op zoek naar getuigen van de aanrijding en mensen die iets hebben gezien van het in brand steken van de scooter op het Aanschot', aldus de recherche.

Tips

Iedereen met informatie kan bellen met 0900-8844 of gebruikmaken van het tipformulier. Blijf je liever anoniem, maar heb je interessante informatie voor de recherche? Bel met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. De twee slachtoffers liggen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De jongeman uit Eindhoven is niet aanspreekbaar.