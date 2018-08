Maarten van der Weijden 11stedenzwemtocht

Vrijwilligers van zestien reddingsbrigades begeleiden hem én alle meezwemmers tijdens dit unieke evenement, onder coördinatie van een werkgroep met leden van Reddingsbrigade Drachten.

Van der Weijden wil zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar de genezing van kanker. De 11stedenzwemtocht staat in het teken daarvan. Maar hij kan het niet alleen; drie dagen lang is intensieve ondersteuning nodig. Die krijgt hij in sportieve zin via gesponsorde meezwemmers. Zowel geoefende als recreanten gaan te water. Meezwemmen kan in elk van de elf Friese steden, over een afstand van 500 of 2000 meter. De sportheld en alle deelnemers kunnen rekenen op Reddingsbrigade Nederland.

Vrijwilligers

Zeker 112 vrijwilligers, waaronder vijf Officieren van Dienst (OvD’s), komen in actie voor de begeleiding. Het zijn leden van de reddingsbrigades in: Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Arnhem, Bergen op Zoom, Deventer, Drachten, Emmen, Houten, Leeuwarden, Lemmer, Nijeveen, Roermond, Stede Broec, Utrecht, Westerschouwen, Weststellingwerf. Zij maken verspreid over de drie dagen gebruik van in totaal 9 snelle boten (met drie bemanningsleden), 13 vletten (met drie bemanningsleden), 1 waterscooter en 16 rescueboards. Daarnaast zijn drie reddingsbrigadevoertuigen en een strandbrancard van Stichting Ambulance Wens Rotterdam (voor de finish in Leeuwarden) beschikbaar.

Onderwaterscans

Reddingsbrigade Nederland doet nog meer met de inzet van Emily, een met sonar uitgeruste op afstand bestuurbare 'vaardrone'. Vrijdag 17 augustus vinden daarmee op drie risicolocaties onderwaterscans plaats. In Leeuwarden, Harlingen en Franeker betreft het een analyse van zowel het zwemtraject als de plekken waar deelnemers in en uit het water gaan.