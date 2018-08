Auto op zijn kop in sloot Esschebaan Boxtel, bestuurder neemt de benen

Terwijl de brandweer op de Mijlstraat in Boxtel een autobrand bluste reed op de Esschebaan in Boxtel een bestuurder met zijn auto in de sloot. Wonderbaarlijk kon hij zijn voertuig, dat op zijn kop lag, zelfstandig verlaten en nam de benen. Getuigen verklaarden tegen de politie dat de man hevig bebloed richting Esch was gelopen.

Gewond er vandoor

Gelukkig wist de politie hem snel te achterhalen waarna hij door ambulancepersoneel is behandeld aan zijn verwondingen. De brandweer die inmiddels ter plaatse was controleerde het voertuig op een eventuele tweede inzittende maar deze was niet aanwezig. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot getakeld. Het is ons niet bekend waarom de bestuurder vluchtte, of hij is aangehouden en of hij nog naar het ziekenhuis is vervoerd.