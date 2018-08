Elco Brinkman verlaat Senaat na 8 jaar

Plaatsmaken voor nieuwe generatie

Brinkman wil graag plaatsmaken voor een nieuwe generatie politici. ‘Ik heb mij altijd met hart en ziel ingezet voor de partij en het land als minister, politicus en bestuurder, maar nu is het genoeg en ga ik intenser genieten van ons familieleven. Al blijf ik heus nog wel hier en daar een klusje doen. Afwachten en stilzitten kan ik nu eenmaal niet.’

'Groot respect'

Sybrand Buma: ‘Ik ben Elco Brinkman bijzonder erkentelijk voor zijn onvermoeibare inzet als fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Hij heeft de fractie de afgelopen acht jaar koersvast, met charme en humor geleid. Elco Brinkman heeft een unieke loopbaan van veertig jaar in dienst van de samenleving. Ik heb groot respect voor de manier waarop hij zich altijd voor de publieke zaak heeft ingezet.’

'Grote kwaliteiten'

Ruth Peetoom: ‘Elco Brinkman heeft zich door alle jaren heen op een geweldige manier voor het CDA ingezet. We hebben daar grote waardering voor. Zijn besluit om zich voor een volgende periode niet herkiesbaar te stellen respecteren we. We zijn blij dat Elco Brinkman de komende maanden zijn grote kwaliteiten nog beschikbaar stelt als fractievoorzitter. Zeker gezien de enorme hoeveelheid werk die de komende maanden nog op de agenda van de Eerste Kamer staat’