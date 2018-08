Arrestatieteam houdt 2 Tilburgers aan voor handel in harddrugs

Afgelopen donderdag en vrijdag heeft een arrestatieteam van de politie verschillende panden in Tilburg en Sprang-Capelle doorzocht. 'Daarbij zijn twee mannen aangehouden, er zijn handelshoeveelheden harddrugs, contant geld en een vuurwapen in beslag genomen', zo meldt de politie zaterdag.

Arrestatieteam

Donderdag 16 augustus viel een arrestatieteam rond 17.30 uur een woning aan het Visserijplein in Tilburg binnen. De 54-jarige bewoner is aangehouden op verdenking van het handelen in verdovende middelen en de woning is doorzocht. Elders in Tilburg werd in dezelfde zaak een 51-jarige plaatsgenoot opgepakt. Allebei de mannen zijn ingesloten voor verder onderzoek.

Zoekingen

Bij zoekingen in de panden, onder leiding van de rechter-commissaris, zijn verschillende soorten drugs, een vuurwapen en enkele tienduizenden euro´s aan contant geld gevonden. In belang van verder onderzoek kunnen we niet melden wat waar exact is aangetroffen. De recherche onderzoekt de zaak.