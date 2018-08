Station Leeuwarden open. Treinverkeer langzaam op gang

In Leeuwarden en Meppel waren zondagavond grote problemen ontstaan met reizigers die niet konden vertrekken. Inmiddels is tussen Zwolle en Meppel weer beperkt treinverkeer mogelijk.

Duizenden mensen willen weg na een cultureel evenement in Leeuwarden, maar liepen vast op het station omdat het treinverkeer richting het noorden niet kon rijden vanwege een verstoring op het spoor tussen Meppel en Zwolle.

De NS, de gemeente Leeuwarden en politie riepen reizigers op niet naar het station van Leeuwarden te komen.

Up-date 21.00 uur: Inmiddels is tussen Zwolle en Meppel weer beperkt treinverkeer mogelijk. Een spoor is weer in dienst genomen, het andere spoor kan pas weer worden gebruikt als de kapotte bovenleiding is hersteld, zo meldt spoorbeheerder ProRail. De eerste uren zal het echt druk zijn in de trein, waarschuwt een woordvoerster.

Foto gemaakt door ProRail is te zien dat de bovenleiding ergens tussen Meppel en Zwolle kapot is getrokken door een trein..