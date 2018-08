Man aangehouden na brand Midlaren

De politie heeft maandagavond in Midlaren een man aangehouden na een brand bij een huis aan de Tolhuisweg.

Volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio Drenthe brak eerder op de avond brand uit in een gebouwtje achter de woning. De bewoner, die nog binnen was, weigerde naar buiten te komen.

De brandweer heeft hem uiteindelijk met hulp van de politie eruit gehaald. De politie heeft de man aangehouden. Volgens omstanders had de man te veel gedronken. Over de oorzaak van de brand is nog weinig bekend.