TBS geëist voor steekpartij in supermarkt

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagmiddag voor de rechtbank in Den Bosch TBS met dwangverpleging geëist tegen een 41-jarige man uit Eindhoven. Hij wordt verdacht van tweemaal een poging doodslag.

Supermarkt

Op 11 november 2017 komt de 41-jarige verdachte een supermarkt in Eindhoven binnen en bijna meteen pakt hij een willekeurige winkelende vrouw van achteren vast, snijdt haar keel met een mes en steekt haar verschillende keren in haar zij en bovenbeen. Een medewerker van de supermarkt hoort geschreeuw, ziet een vrouw op de grond liggen en als de verdachte op hem af komt lopen, probeert hij hem tegen de grond te werken. Hij wordt daarbij door verdachte gestoken in zijn rug.

"Op de camerabeelden die zijn getoond zie je de huiveringwekkende feiten die voor zich spreken. Daarop is ook te zien dat het steken van de supermarktmedewerker niet per ongeluk gaat tijdens de overmeestering. De verdachte maakt echt aanvallende bewegingen. Beide slachtoffers hadden het ook zomaar met de dood kunnen bekopen want bij beiden zijn vitale lichaamsdelen geraakt," legt de officier van justitie uit tijdens de zitting.

De 41-jarige man heeft al jaren ernstige psychiatrische problemen. Hij is mede daardoor verschillende keren in contact geweest met de politie en justitie. In de afgelopen twee jaar lijkt het dan beter met hem te gaan.

Psychose

Maar tijdens de steekpartij was hij ernstig ontregeld en was er sprake van een diepe stoornis van zijn realiteitstoetsing, zo concluderen de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Het risico op herhaling van het gebruik van geweld wordt hoog ingeschat door hen.

"Die stoornis speelde een zodanige rol dat de feiten niet aan verdachte kunnen worden toegerekend. Maar de veiligheid van anderen en de ernstige psychiatrische problematiek van de verdachte eisen het opleggen van de TBS-maatregel met dwangverpleging," concludeert de officier op het eind van zijn requisitoir.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.