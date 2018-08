Gewonden bij brand, 26 woningen ontruimd

In een complex aan de Aalscholverstraat is dinsdagavond brand uitgebroken. De meldkamer schaalde direct op naar Middelbrand.

Pannetje op het vuur

Op de 3e woonlaag had een pannetje te lang op het vuur gestaan. Hierdoor was een flinke brand ontstaan in de woning. 26 woningen in het complex werden ontruimd. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Gewonden

Vier personen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén man, de bewoner, is daadwerkelijk meegenomen met de ambulance naar het ziekenhuis voor verdere controle. Vanwege rookschade en koolmonoxide mochten de geëvacueerde bewoners tijdelijk niet terug naar binnen. Rond 22:00 uur werd het complex vrijgegeven en kon iedereen weer naar huis.