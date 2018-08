Ouders gevonden peuter in Roosendaal bekend

In Roosendaal heeft de politie woensdagavond laat een jongetje tussen de 1 en 2 jaar oud aangetroffen. Volgens de politie gaat het mogelijk om een Pakistaans of Indiaas kind. De ouders zijn nog niet gevonden.

Buurtbewoners troffen het kind op straat aan en waarschuwde de politie die direct ter plaatse kwam. De peuter is voorlopig ondergebracht in een pleeggezin. De politie overweegt een foto van het kindje te verspreiden als de ouders zich niet melden.

''Ongeveer een uur geleden is op de #Flintdijk in #Roosendaal een jongetje 'gevonden' door buurtbewoners. Hij is vermoedelijk tussen de 1 en 2 jaar oud en praat nog niet goed. Hij is getint en heeft kort zwart haar. Mogelijk van Pakistaanse/Indiase afkomst. Hij draagt 2 oorringen''