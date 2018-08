Brand in tbs-kliniek De Kijvelanden in Poortugaal onder controle

In tbs-kliniek De Kijvelanden aan de Kijvelandsekade in Poortugaal is brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsrgio woedt de brand op de eerste etage in de cel van een cliënt. De bewoner van de cel is gewond geraak. Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat de man nog aanspreekbaar was. Dit meldt RTV Rijnmond donderdag. De etage werd ontruimd, de tbs-bewoners zijn elders op het terrein ondergebracht. Verslaggever Robert Bas liet weten: 'Het lijkt onrustig te zijn in de kliniek.' Volgens hem gingen politiemensen met schilden en kogelwerende vesten het gebouw binnen.

Er zijn extra brandweer-eenheden opgeroepen en een traumahelikopter. Daarnaast werd de Landelijke Bijzonder Bijstandseenheid opgeroepen, die wordt ingezet bij alarmsituaties in gevangenissen of grootschalige evacuaties.