Vrouw gaat los met voorhamer op auto

Een inwoonster uit de Wattstraat in Voorhout is donderdagmiddag aangehouden. Ze wordt verdacht van poging doodslag en vernieling van een auto met een voorhamer. In de auto zaten een man en een kind.

Op donderdag 23 augustus om 12.20 uur zat een opa in zijn geparkeerde auto met zijn kleinkind aan de Ohmstraat. Het kind speelde wat met het stuur en drukte ook enkele malen op de claxon. Op een gegeven moment hoorden ze een harde klap en zagen ze een vrouw die met een grote hamer op de motorkap van de auto sloeg. Daarna was het zijraam aan de beurt vlak naast het hoofd van de man. De man schrok en stapte snel uit. Op dat moment liep de vrouw weg naar haar woning toe. Enkele buren schoten te hulp. De politie werd gebeld die de vrouw aanhield voor poging doodslag en vernieling. De hamer is in beslag genomen. De vrouw is aan het bureau verhoord en in de loop van de avond in vrijheid gesteld.