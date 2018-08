Politieauto botst tijdens achtervolging op andere auto

Vrijdag zijn agenten, die met hun dienstvoertuig bezig waren met een achtervolging in Maastricht, in aanrijding gekomen met een personenauto op de Akkerstraat Noord. 'Er raakte niemand gewond', zo meldt de politie vrijdag.

Motor

Rond 12.00 uur kregen de agenten melding van een gesignaleerd persoon die werd gezocht. Toen de man de arriverende agenten opmerkten ging hij er op een motor vandoor. De agenten zetten met hun dienstvoertuig de achtervolging in via de John F. Kennedysingel.

Aanrijding

In stadsdeel Heer draaide verdachte via de Akersteenweg richting de Dorpsstraat. Op de kruising kwam de politieauto in aanrijding met een personenauto en moest noodgedwongen de achtervolging op de verdachte staken. Er raakte niemand gewond, wel hebben beide voertuigen schade opgelopen. Het Team Tactisch Onderzoek Verkeer (TTOV) heeft de aanrijding onderzocht.