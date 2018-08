'Jos Brech logde op 27 april mogelijk nog in op internet'

Ruim 1000 tips

Ruim 1000 tips is het actuele beeld van vrijdagochtend 24 augustus om 9.00 uur. Er komen nog steeds veel telefoontjes met tips binnen. 75% van de ruim 1000 tips gaat over de mogelijke verblijfplaats van Jos Brech, of over mensen die denken hem nog gezien te hebben.

Peter R. de Vries

Ook bij Peter R. de Vries blijven de tips binnenkomen van mensen die menen dat Jos Brech ergens in het buitenland zou zitten. Vrijdag liet De Vries op Twitter nog weten ' interessante info' te hebben gekregen. 'Krijg interessante info binnen dat Jos Brech op 27 april onder een nickname nog heeft ingelogd op internet... Dat maakt zijn laatste levensteken al weer een stuk recenter. Mooi. We komen dichterbij... #NickyVerstappen', aldus De Vries.