Korte achtervolging eindigt in aanrijding

Na een korte, maar gevaarlijk achtervolging, is een Roemeense bestuurder in Wagenberg aangehouden. Zijn rijbewijs en auto zijn in beslag genomen.

Op zaterdag 25 augustus 2018 om 16.00 uur waren twee agenten op verkeerssurveillance en reden op de N285. Aan de overzijde van de weg zagen ze twee auto’s staan op een pechhaven. De achterste auto had een Engels kenteken. De politie waarschuwt al vaker voor verkopers uit Engeland. Deze mannen leggen contact langs de weg en proberen (nep)goud te verkopen. De agenten besloten om die reden de situatie te controleren en keerden hun auto. Maar op datzelfde moment reed de Engelse auto weg en keerde ook. De surveillanceauto moest ook weer keren en reed achter de Engelsen aan. In de auto zaten twee mannen.

Achtervolging

De agenten zagen dat de auto over de doorgetrokken streep reed en ging spook rijden. Zo reed hij over een kruising. De overige bestuurders schrokken daar zo van dat er gevaarlijke situaties ontstonden omdat ze hard remden. De auto reed al zigzaggend over de rijbanen iedere keer een auto inhalend. Op een gegeven moment zagen de agenten dat een aanrijding ontstond. De auto, waarmee hij in aanrijding kwam, tolde verschillende keren over de weg. De agenten sprongen eruit en hielden de bestuurder van de Engelse auto aan. De bijrijder van de Engelse auto was gewond en is later met een ambulance naar het ziekenhuis gegaan. De bestuurder van de andere auto was niet gewond.

Niet bewust van gevaar

De verdachte, een 50-jarige Roemeen, is naar het bureau gebracht. De auto en zijn rijbewijs zijn in beslag genomen. Hij had 500 euro bij zich die ook in beslag zijn genomen om alvast een deel van de gemaakt schade te kunnen betalen. In zijn verklaring gaf hij aan dat hij niet het idee had dat hij zo gevaarlijk had gereden. Hij betoonde wel spijt van zijn gedrag. De reden waarom hij er vandoor ging is niet duidelijk geworden.