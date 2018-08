Man (38) aangehouden na inrijden op 61-jarige man

Gewond

'De man is vermoedelijk met zijn auto ingereden op een 61-jarige man op de Ooststeeg in Wageningen en reed vervolgens door. De 61-jarige man raakte hierbij gewond en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar', aldus de politie.

Paardentrailer

De politie kreeg omstreeks 18:25 uur de melding van het incident. Het 61-jarige slachtoffer was samen met zijn dochter bezig om een paardentrailer te parkeren en stond op de weg om aanwijzingen te geven. Uit de richting van de Kortenoord Allee komt de 38-jarige man aanrijden. De 61-jarige man seint met een handgebaar of de automobilist zachter kan rijden.

Ingereden op man

Als de auto dichtbij is, tikt hij met zijn hand op de motorkap. De 38-jarige automobilist reageert hierop door te keren en in de richting van de man te rijden. Het is nog onduidelijk of de auto de man ook daadwerkelijk heeft geraakt of dat hij door op tijd weg te springen gewond is geraakt.

Ernstig letsel

De 61-jarige man liep hierbij ernstig letsel op en werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De automobilist is doorgereden en meldde zich enige tijd later bij de politie. Hij werd aangehouden en is ingesloten voor nader verhoor.