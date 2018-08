Opnieuw vluchten vertraagd door storing verkeerstoren

Op dit moment is sprake van een technische storing aan het back-up communicatiesysteem in de verkeerstorens op Schiphol, waardoor er op deze luchthaven minder vliegverkeer kan worden afgehandeld om de veiligheid te waarborgen.

Naar de oorzaak van de storing wordt onderzoek gedaan, zo meldt Lucht Verkeersleiding Nederland.

''Er is op dit moment geen enkele reden aan te nemen dat de huidige storing iets te maken heeft met de storing op 15 augustus jongstleden. Er is geen relatie met de toekomstige torenverbouwing. Het verhelpen van de storing heeft de hoogst mogelijke prioriteit. Helaas is het nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren totdat de storing is verholpen. Wij realiseren ons dat dit grote impact heeft op passagiers, de luchthaven en luchtvaartmaatschappijen''.

Update 19:50 uur:

''Er zijn inmiddels aanvullende maatregelen genomen waardoor er meer vluchten kunnen worden afgehandeld dan in de afgelopen periode. Er geldt nog wel een beperking op de afhandeling van binnenkomende vluchten. Voor vertrekkende vluchten is dit niet langer het geval. Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang.''