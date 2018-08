Kogelregen voor woning in Nieuwegein. Niemand gewond geraakt

Omstreeks 23.35 uur kreeg de politie meldingen dat er werd geschoten. Ook zagen getuigen mensen wegrennen. Agenten gingen er op af, maar troffen geen verdachte personen aan. In de nabije omgeving van de woning lagen meerdere hulzen. De agenten zijn met de bewoners in gesprek gegaan en hebben de woning doorzocht.

Getuigen gezocht

Vooralsnog is niet duidelijk geworden wat de aanleiding is voor de schietpartij of wie er achter zit. De recherche is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien van de schietpartij. Ook wil de politie weten of er voertuigen in de omgeving zijn opgevallen.