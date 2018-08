Zitactie bij tankpark Farmsum

Vanuit het actiekamp in Leermens zijn dinsdagmorgen honderden actievoerders van Code Rood naar het tankpark van de NAM op het chemiepark in Farmsum bij Delfzijl getrokken. Zij zijn hier een zitactie begonnen.

De deelnemers kwamen lopend, per fiets of met de auto naar Farmsum onder begeleiding van de politie die in grote getalen aanwezig is.

Hoe lang de actievoerders blijven zitten is nog niet duidelijk.

