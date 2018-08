'Tweede slachtoffer' spoorloos bij ongeval in Vlaardingen

Op de Deltaweg in Vlaardingen is in de vroege ochtend van woensdag 29 augustus een auto beneden aan de dijk beland na een eenzijdig ongeval. De auto raakte eerst een lantaarnpaal en reed vervolgens een hekwerk omver.

De brandweer rukte met veel materiaal uit, omdat de auto mogelijk in het water zou liggen. Dit bleek niet het geval. De auto kwam in een droge greppel, achterstevoren tot stilstand. De brandweer heeft de man uit zijn voertuig moeten bevrijden. Het mobiel medisch team kwam ter plaatse om medische assistentie te verlenen. De inzittende is zwaargewond, met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De man vertelde aan de hulpdiensten dat hij niet alleen in de auto zat. De politie heeft in de omgeving met onder andere een warmtebeeldcamera gezocht, maar heeft niemand aangetroffen. Naar de oorzaak van het ongeluk zal onderzoek worden gedaan door de verkeersongevallen analyse.