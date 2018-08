Afvalcontainer bevat ook nog 260 kilo verstopte cocaïne

Dinsdag trof de Douane een partij van 260 kilo verstopte cocaïne aan in een container in de Rotterdamse haven tijdens een controle. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Verstopt tussen plastic

De verdovende middelen zaten verstopt in een container met kartonnen dozen en een partij plastic afval. De container was afkomstig uit Curaçao en werd op 28 augustus gelost op een terminal op de Maasvlakte.

Vier aanhoudingen

In de nacht van dinsdag 28 op woensdag 29 augustus zijn vier personen aangehouden die zich ophielden in de directe omgeving van desbetreffende terminal. Bij die aanhouding is ook een personenauto in beslag genomen.

Onderzoek

Of het aantreffen van deze grote partij cocaïne en de aanhouding van de vier personen met elkaar in verband staat, wordt nader onderzocht door het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen Douane, Zeehavenpolitie, Openbaar Ministerie en de FIOD in Rotterdam.