Vrachtwagen tussen wal en sloot

In berm gezakt

De wagen zakt weg in de berm en bleef wonder boven wonder hangen boven het water. Het is er ter plaatse erg smal, de bestuurder ging opzij voor een wielrenner en zakte weg. Het weer op de kant krijgen wordt nog een lastig verhaal, een takelwagen kan er niet naast staan dus een kraanwagen zal ter plaatse moeten kijken of er ruimte genoeg is om de kraan op te zetten. Hierna kan de berging beginnen.