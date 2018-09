Jeanine Hennis verlaat Kamer en wordt VN Gezant voor Irak

Politieke missie

'Deze zogenaamde speciale politieke missie is een van de grootste niet-blauwhelmenoperaties van de VN. Als Speciaal Vertegenwoordiger zal Hennis-Plasschaert de leiding hebben over de activiteiten van de Verenigde Naties in Irak en zorgen voor politieke en operationele sturing van de missie', aldus het ministerie.

Tweede Nederlander

Hennis-Plasschaert volgt hiermee de Slowaak Ján Kubiš op die sinds 2015 de functie bekleedt. Het is de tweede keer dat een Nederlander dit VN-gezantschap doet. Eerder vervulde Ad Melkert de functie. Hennis-Plasschaert begint dit najaar.