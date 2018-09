Vijf gewonden bij trambotsing Rotterdam

Daarbij zijn vijf mensen gewond geraakt. De kop-staartbotsing was tussen de Feyenoordtram lijn 12 en tram 23 die tussen Beverwaard en Marconiplein rijdt. Lijn 12 is de lijn die de Feyenoordsupporters van en naar het stadion vervoert. Of de tram onderweg was naar het Feyenoord-stadion of er juist vandaan kwam, is onduidelijk.

De passagiers klaagden na de botsing vooral over nekklachten. Een woordvoerder van de veiligheidsregio laten weten dat alle gewonden wel aanspreekbaar waren, zo meldt RTV Rijnmond. Volgens de lokale omroep zouden minimaal twee mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Vanwege de aanrijding rijdt de tram nu een andere route. Feyenoordsupporters die straks na de wedstrijd vertrekken, kunnen nog wel via het gewone perron opstarten.