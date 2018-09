Praalwagen met iguana's winnaar van Corso Zundert 2018

Volgens de organisatie gaat het om een recordaantal. De toeschouwers konden zo'n 20-tal praalwagen met dahlia's aan zich voorbij zien trekken. Uit elk buurtschap kwam een wagen. Iedere wegen bestond uit maar liefst 400.000 bloemen.

De praalwagen met iguana's, een soort leguanen, werd de winnaar. De wagen was gemaakt door buurtschap 't Stuk en kreeg 563 punten. Tweede werd buurtschap Klein Zundert met de Pestdokter. Zij kregen 557 punten. Derde werd Tiggelaar met Out of Space met 536 punten.

'Jullie mogen stoppen'

Buurtschap 't Stuk kwam als eerste in de optocht langs de markt in Zundert. Bij de tweede doorkomst was de spanning snel weg, toen door de omroepsters de magische woorden "jullie mogen stoppen" werden uitgesproken. Met deze woorden werd duidelijk wie de mooiste wagen had op het corso en daarmee was de winnaar bekend De ontwerpers Johan Raats, Jack Schetters, Joël Sprenkels en Hans Arnouts waren geheel verrast. Buurtschap Schijf, de winnaar van vorig jaar, moest voor de tweede doorkomst afhaken en werd daardoor als laatste gekwalificeerd. De publieksprijzen waren voor: Wernhout 1e, Klein-Zundert 2e en buurtschap Schijf de 3e publieksprijs