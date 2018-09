Jongen gewond na ongeval op voetbalveld Vlaardingen

Een jongen is zondagmiddag gewond geraakt na een ongeval op het voetbalveld bij VFC Vlaardingen.

Ziekenhuis

Politie, ambulance en de traumahelikopter werden met spoed gealarmeerd, maar bij aankomst van de ambulance bleek de inzet van de heli niet nodig te zijn. De jongen is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend.