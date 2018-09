OM eist vier jaar cel voor ontucht door leraar

De zaak kwam in december 2017 aan het rollen toen het meisje spontaan aan haar moeder vertelde dat de meester haar betast zou hebben. In het daarop volgende onderzoek werd de man aangehouden en ook werden zijn computer en telefoon in beslaggenomen en uitgelezen. Daarop trof de politie een grote hoeveelheid gedownloade kinderporno aan. En ook afbeeldingen van ontuchtige handelingen tussen de man en zijn neefje die toen tussen de zes en acht jaar oud was.

De man bekende het downloaden van kinderporno en de ontucht met zijn neefje. Maar hij ontkende dat hij het meisje zou hebben betast. De officier van justitie vond echter ook dat feit bewezen. Zij wees erop dat het meisje heeft op verschillende momenten, ook bij de politie, een heldere en consequente verklaring afgelegd. De vader van het meisje vertelde op zitting hoe zijn dochter door het gebeuren is beschadigd en getraumatiseerd.

De officier van justitie eiste tegen de man 48 maanden cel waarvan tien maanden voorwaardelijk. Als voorwaarden vroeg zij om een beroepsverbod als leraar en een verplichte behandeling voor onder meer zijn alcoholverslaving.