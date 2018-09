Politie onderzoekt verband beschoten huis en autobrand

De politie in Brabant onderzoekt een mogelijk verband tussen een beschieting van een woning in Budel en een in brand gestoken auto in Leende . Dit meldt de politie woensdag.

Woning beschoten, auto in brand gestoken

'In de nacht van zondag 2 op maandag 3 september werd een woning in de Fabrieksstraat in Budel beschoten. Een nacht eerder werd op de Strijperstraat in Leende een auto in brand gestoken', aldus de politie. Uit het onderzoek door de recherche blijkt dat er zeker niet is uit te sluiten dat beide zaken met elkaar in verband staan. Daarvoor zijn aanwijzingen gevonden. Zo zijn bijvoorbeeld de slachtoffers familie van elkaar. De vraag is natuurlijk wie deze feiten op zijn geweten heeft en de andere vraag is waarom.

Beschoten woning

Op de woning in Budel werden die betreffende nacht meerdere kogels afgevuurd, die dwars door het rolluik en de voorruit gingen. De bewoners waren aanwezig, maar er raakte niemand gewond. De dader of daders zijn waarschijnlijk gevlucht met een voertuig, maar nog onbekend is wat voor voertuig dat was. Ook is onbekend wat de vluchtrichting was.

Brandstichting

Ook komt de politie graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van de brandstichting in Leende. De auto van het slachtoffer brandde volledig uit, maar ook de gevel van het huis raakte beschadigd. Het gebeurde rond 03.00 uur.

Getuigen of bewakingsbeelden

De politie zoekt dus voor beide zaken getuigen, maar ook komt de politie graag in het bezit van bewakingsbeelden uit de omgeving waarop mogelijk iets te zien is. Hebt u misschien beelden en heeft u die nog niet met de politie gedeeld? Neem dan contact op via 0900-8844. Ook mensen die informatie hebben over de mogelijke achtergrond van beide zaken worden opgeroepen om informatie te delen.