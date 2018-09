TBS voor doodsteken Vlaardingse kapper

Gebeurtenissen

Op 15 december 2016 heeft de verdachte een 28-jarige man gedood door hem met een mes te steken. Dat gebeurde in een kapperszaak aan de Schiedamseweg in Vlaardingen.

Tussenvonnis

Deskundigen hebben geadviseerd de verdachte voor de duur van één jaar in een psychiatrische kliniek te plaatsen. Als de verdachte geen passende medicijnen inneemt en drugs gebruikt kan hij psychotisch worden. Zonder medicijnen is hij niet in staat om goed te functioneren op sociaal en psychisch vlak. Dat brengt grote risico’s met zich mee, waarbij dodelijke slachtoffers niet zijn uit te sluiten.

Betere bescherming maatschappij

Een maatregel van TBS met voorwaarden biedt dan een betere bescherming voor de Nederlandse (en Turkse) maatschappij. Om die reden heeft de rechtbank in het tussenvonnis aan de reclassering gevraagd naar een invulling van een maatregel van TBS met voorwaarden.

Vonnis: TBS met voorwaarden

Aan de verdachte is TBS met voorwaarden opgelegd. Deze maatregel biedt een betere bescherming van de maatschappij dan de geadviseerde maatregel van plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis. Aan TBS met voorwaarden is namelijk niet alleen de plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis verbonden, maar ook dat de verdachte zich gedurende de tijd dat hij op vrije voeten is en (nog) in Nederland verblijft zal laten controleren op zijn drugsgebruik en medicijninname.

Repatriëring naar Turkije

De maatregel vermindert ook de veiligheidsrisico’s die kleven aan de overgang van de verdachte van de psychiatrische kliniek naar zijn repatriëring naar Turkije. Voor de - uiteindelijk - door de officier van justitie geëiste TBS met bevel tot verpleging van overheidswege is daarom ook geen noodzaak. Dit is ook door geen enkele deskundige geadviseerd. De behandeling zal plaatsvinden in het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht of een soortgelijke kliniek. Bij CTP Veldzicht werken Turks sprekende deskundigen. De kans is groot dat de verdachte vanuit CTP Veldzicht direct kan worden gerepatrieerd naar Turkije. Daarnaast moet de verdachte aan de benadeelde partijen schadevergoeding betalen.