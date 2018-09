Acht jaar cel geëist tegen bejaarde man voor doodslag op echtgenote

De Amersfoorter heeft bekend zijn vrouw door verwurging te hebben omgebracht in het appartement van het echtpaar. Hij heeft echter geen motief gegeven voor zijn daad en zegt zelf ook niet te weten waarom hij haar doodde. Uit onderzoeken naar de persoon van de verdachte is gebleken dat hij kampt met een persoonlijkheidsstoornis, depressiviteit en beginnende dementie. Zijn handelen kan hem volgens deskundigen daarom maar in verminderde mate aangerekend worden. De kans op herhaling wordt klein geacht; zijn agressie was specifiek op zijn echtgenote gericht. Hier tegenover staat het ernstige feit dat een vrouw van haar leven is beroofd en het gegeven dat de man een lange tijd terug al eerder veroordeeld is voor een geweldsdelict waarvan zijn vrouw het slachtoffer was. Dit alles afwegende komt de officier tot de eis van een gevangenisstraf van acht jaar.

Omdat uit het politieonderzoek niet is gebleken dat de man een vooropgezet plan had zijn vrouw te doden is er in de ogen van het Openbaar Ministerie geen sprake van voorbedachte rade. De officier van justitie vindt daarom alleen doodslag bewezen en heeft vrijspraak gevraagd voor de ten laste gelegde verdenking van moord.

De man is kort na het incident aangehouden en zit sinds die tijd in voorarrest. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.