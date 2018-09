Drugsafval op vier plekken in Zeeland-West-Brabant

De politie Zeeland-West-Brabant heeft donderdag 6 september haar handen vol aan de gevolgen van de productie van drugs in het Zuiden van Nederland. Op vier locaties werd drugsafval gevonden. Dit brengt het totaal aantal drugsdumpingen in 2018 in de eenheid op 38.

Waalwijk

Donderdagochtend begon het op de meubelboulevard in Waalwijk. Daar ging de politie af op een melding van een verdachte situatie. In een busje op de parkeerplaats troffen ze blauwe vaten aan. Daar bleek drugsafval in de te zitten. Het is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd. Een 40-jarige man uit Tilburg is aangehouden.

Oosterhout

Donderdagavond is er aan de Koopvaardijweg een bus met drugsafval aangetroffen. Na onderzoek bleek er 3500 liter afval van de productie van speed (amfetamine) in te liggen in tientallen jerrycans. De bus was eerder op de dag op verzoek van de politie elders weggesleept, omdat het voertuig vermoedelijk gestolen was. Pas bij het bedrijf werd het drugsafval ontdekt. Er is nog niemand aangehouden. Het afval wordt door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

IJzendijke

Ook aan de Schorredijke, vlakbij of op de Belgische grens is donderdagavond vermoedelijk drugsafval gedumpt. In de bosjes stonden enkele vaten. Ook deze worden door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd.

Nieuw-Vossemeer

Donderdagochtend werd er rond 11.30 uur drugsafval aan de Molenweg gevonden. Op een parkeerplaats stonden 13 blauwe vaten. Ook deze vaten zijn vermoedelijk afkomstig van de productie van synthetische drugs.