Twee mannen aangehouden na aantreffen Amelia

De 14-jarige Amelia was sinds zondag 26 augustus vermist, nadat zij gisterenavond in de buurt van een woning in Den Haag was aangetroffen is zij overgebracht naar het politiebureau. Bij het aantreffen van Amelia zijn ook de twee mannen aangehouden. De mannen zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Zij worden verdacht van het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag. De recherche doet onderzoek naar hun betrokkenheid bij de vermissing. De verdachten zitten in alle beperkingen, wat betekent dat zij alleen met hun advocaat contact mogen hebben.