FNV-leden in meerderheid vóór cao Streekvervoer

Van de FNV-leden die werken in het streekvervoer en die hun stem uitbrachten, is 59,9% vóór het in juli bereikte onderhandelingsresultaat. Daarmee is de nieuwe cao streekvervoer een feit. Belangrijkste afspraken zijn een gemiddelde loonsverhoging van 3 procent per jaar en afspraken over extra onderbrekingen om de werkdruk te verminderen.

37,7% stemde tegen het resultaat, 2,4% van de uitgebrachte stemmen waren onthoudingen of ongeldige stemmen. In totaal zijn 3021 stemmen uitgebracht. Dit is 37% van het aantal FNV-leden in de sector Streekvervoer. Het percentage ligt ruim boven de gemiddelde respons, hetgeen tekenend is voor de grote betrokkenheid van de leden.



Peter Wiechmann, eerste onderhandelaar FNV Streekvervoer: ‘Dit was een spannend traject. Natuurlijk in de eerste plaats omdat er massaal en succesvol actie is gevoerd door onze leden. Maar vervolgens omdat niet iedereen vond dat dit resultaat voldoende was. We blijven in gesprek met iedereen, zeker ook met de mensen die twijfelen of tegen zijn. Begin 2019 hebben we een ijkmoment ingebouwd: dan kijken we hoe de afspraken over werkdruk uitpakken in de praktijk. In de cao is afgesproken dat we samen met werkgevers naar Den Haag gaan. Ook werkgevers zien na alle acties en stakingen nu eindelijk in dat het zo niet langer kan. We gaan doorpakken en de doorgeschoten marktwerking een halt toeroepen.’

3% loonsverhoging en extra onderbrekingen

De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2020. De loonsverhoging is gemiddeld 3% per jaar. In totaal 7,5% en 650 euro eenmalig. Per 1 augustus 2018 krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 550,- euro bruto en worden de lonen met 2,5% verhoogd. Daarna volgen loonsverhogingen per 1 januari 2019 met 1,5%, per 1 augustus 2019 met 2% en per 1 januari 2020 met 1,5%. Op 31 december 2019 krijgen werknemers een eenmalige verhoging van de eindejaarsuitkering van 100 euro bruto.



Extra onderbrekingen ter vermindering van de werkdruk zijn in het onderhandelingsresultaat als volgt gerealiseerd: minimaal 82,5% van alle diensten heeft een onderbreking binnen 2,5 uur arbeidstijd, maximaal 17,5% van alle diensten heeft een onderbreking binnen 3 uur arbeidstijd. Is dat niet het geval, dan zal FNV niet akkoord gaan met de dienstroosters.

Aanpak uitwassen marktwerking

Werkgevers in het streekvervoer erkennen de uitwassen door jarenlange marktwerking en aanbestedingen. Die gaan ten koste van werkenden. Werkgevers hebben zich eraan gecommitteerd om sámen met de FNV de politiek aan te spreken. Ze gaan zich hard maken voor sociale aanbesteding. Zo komt er een eind aan de steeds verdere uitholling van arbeidsvoorwaarden en de concurrentie ten koste van chauffeurs en stopt de race naar beneden.