Man geliquideerd in Eindhoven

Bij een schietincident zaterdagavond in Eindhoven op de Sionstraat is een persoon ter plaatse komen te overlijden. Dit meldt de politie zaterdagavond.

Overleden

'Het slachtoffer dat is overleden zat in een auto toen hij rond 20.00 uur meerdere keren werd beschoten. Hulpdiensten hebben het slachtoffer langere tijd gereanimeerd maar dat mocht uiteindelijk niet meer baten', meldt de politie. Bij de medische hulpverlening werd ook een Mobiel Medisch Team (MMT) met een traumahelikopter ingevlogen.

Slachtoffer een man

Het slachtoffer is een man. 'We hebben een vermoeden om wie het gaat, maar moeten dit via formele processen nog vaststellen. Zodra we de identiteit kunnen bevestigen, laten we dit weten', aldus de politie.

Signalement dader

De politie die nog op zoek is naar de dader heeft een signalement vrijgegeven. Het gaat om een man met een Turks/Marokkaans uiterlijk, 50-53jr, 1.65-1.70 lang, zwart grijs haar, snor, gezet postuur en hij had een tas bij zich.

Politieonderzoek

De politie heeft een afzetting gemaakt rond het incident en is een groot onderzoek gestart. Specialisten van forensische opsporing zijn opgeroepen om op de locatie van het schietincident op zoek te gaan naar specifieke sporen. Uiteraard gaat de politie in gesprek met mensen in de buurt om te kijken of ze iets gezien of gehoord hebben.