Verdachte aangehouden die doorreed na aanrijding in Groningen

Bij een aanrijding aan de Bornholmstraat in Groningen zijn zaterdagnacht een 28-jarige man en een 23-jarige vrouw zwaargewond geraakt. De bestuurder van een auto die betrokken was bij de aanrijding is doorgereden.

Het tweetal maakte deel uit van een groepje die de weg wilde oversteken met de fiets aan de hand. Een automobilist kwam met hoge snelheid aanrijden en reed eerst iemand aan die met de scooter aan de hand wilde oversteken. Deze bleef ongedeerd. De man en de vrouw werden eveneens aangereden en raakten zwaargewond.

De politie stelde direct een onderzoek in naar de automobilist die was doorgereden. Ook een burgernetmelding werd verstuurd om uit te kijken naar een witte of beige Volvo V70 met de letters VR in het kenteken.

Verdachte aangehouden

Een oplettende getuige zag de auto staan die vermoedelijk betrokken is geweest bij het ongeval en waarschuwde de politie. Deze kon in de omgeving een verdachte aanhouden