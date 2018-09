Fietsster (20) overleden bij verkeersongeval

Een fietsster is zondagmorgen rond0 3.40 uur om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een auto op de Straatsburglaan. De betrokken auto is vervolgens doorgereden.

Het slachtoffer reed op de Straatsburglaan toen zij werd aangereden. De auto reed vervolgens door en botste tegen een woning en raakte nog twee andere auto’s op de Straatsburglaan. De zwaar beschadigde auto werd door de politie aangetroffen op de Betuwestraat. Een 43-jarige vrouw werd aangehouden op verdenking van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding en doorrijding. Zij had licht letsel in haar gezicht en is meegenomen naar het politiebureau waar zij voor verhoor is ingesloten.

De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. De dienst Verkeers ongevallen analyse en Forensische Opsporing stellen een uitgebreid onderzoek in naar de exacte toedracht.