Gewonde bij schietpartij in Rotterdam

In de nacht van zaterdag op zondag raakte een 22-jarige Capellenaar gewond bij een schietincident aan de Watergeusstraat in het centrum van Rotterdam. De politie startte direct een onderzoek en wil onder andere heel graag spreken met getuigen die met hun auto gedwongen werden achteruit te rijden, toen een witte Volkswagen Golf tegen de richting in wegreed met het gewonde slachtoffer in de auto. De Capellenaar is aangehouden, zijn rol bij het incident wordt onderzocht.

Rond 01.30 uur meldden verschillende getuigen dat ze schoten hadden gehoord op de Watergeusstraat. De politie was er binnen enkele ogenblikken en trof inderdaad sporen aan dat er geschoten was. Niet veel later bleek dat er bij een ziekenhuis een man was binnengebracht met schotwonden. Zijn situatie is niet levensbedreigend. De 22-jarige is ter plaatse aangehouden en zijn rol bij het incident wordt onderzocht.