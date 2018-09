Vertrouwen in Alexander Pechtold neemt verder af

De publicatie over het vermeende abortus verhaal van Alexander Pechtold, doet de partijleider van D66 niet goed. Stond hij in 2017 nog in de top drie van meest betrouwbare fractievoorzitters, is hij nu gezakt naar een 10e plaats. Dit blijkt uit de jongste peiling van Maurice de Hond.

Over de algehele linie daalde het vertrouwen in Pechtold met 0,5 punt. Bij zijn eigen partij D66 is dit zelf 1 punt. Op de vraag of Pechtold zich moet verantwoorden over de kwestie, stelt 53 procent dat hij dit moet doen.

In Privé verscheen een artikel over de partijleider die een relatie heeft gehad met partijgenote Anne Lok. In het artikel stelt zij dat Alexander Pechtold haar gedwongen heeft tot het plegen van een abortus nadat bleek dat ze zwanger van hem was.