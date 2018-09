Identiteit slachtoffer Eindhoven bekend

De identiteit van het dodelijke slachtoffer in Eindhoven van het schietincident zaterdagavond is bekend. Het gaat om een 34-jarige man uit Eindhoven. De man werd zaterdag rond 20.00 uur in zijn auto beschoten op de Sionstraat en overleed ter plaatse.

Het sporenonderzoek werd in de loop van de nacht afgerond. De auto waarin het slachtoffer zat is in beslag genomen en wordt elders nog verder onderzocht. We zijn vandaag opnieuw met getuigen en buurtbewoners in gesprek. Daarnaast wordt er ook gesproken met diverse mensen uit de omgeving van het slachtoffer.

Onderzoek

We zijn bezig met een uitvoerig onderzoek waarin feiten, waarheidsvinding en zorgvuldigheid voorop staan. Op dit moment kunnen we nog geen nieuwe details uit het onderzoek delen. We zijn volop bezig met het inventariseren en analyseren van de tot nu toe verzamelde gegevens en sporen. Daarbij onderzoeken we ook de achtergronden van het slachtoffer en een mogelijk motief.