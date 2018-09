Klaver eist 2 miljard voor publieke sector

Jesse Klaver legt aan de vooravond van Prinsjesdag een eis neer bij het kabinet: investeer volgend jaar 2 miljard om de crisis in de publieke sector te bestrijden. Dat zei de leider van GroenLinks zondagmiddag tijdens het evenement De Kantine in Actie in de AFAS Live.

Deze 2 miljard wordt het politieke strijdpunt in aanloop naar Prinsjesdag, de Eerste Kamerverkiezingen en het vaststellen van de voorjaarsnota, voorspelt Klaver.

Het bedrag van 2 miljard wordt ook genoemd door Publieke Sector in Actie, dat deze week is opgericht door de basisschoolleraren van PO in Actie en inmiddels wordt gesteund door Zorg in Actie, de politiebonden, agenten van Malieveld 2.0 en de Actiegroep Fysiotherapie. Zij vragen om het niet afschaffen van de dividendbelasting en een investering van 2 miljard in de publieke sector.

"Jullie eis is onze eis", zei Klaver in de AFAS Live daarover. "Als ze ons negeren bij Prinsjesdag in september, als ze ons negeren bij de actiedag in oktober, als ze ons negeren in de verkiezingscampagne in maart dan is mijn boodschap aan het kabinet: in juni zijn jullie je meerderheid kwijt en zullen jullie naar ons moeten luisteren."

Klaver benadrukte dat een keerpunt mogelijk is, als er actie van onderop komt. "Den Haag is het politieke hoofdtoneel, maar het script van verandering wordt in de samenleving geschreven. Dit gaat niet om één partij of één beroepsgroep, dit gaat om een brede maatschappelijke en politieke coalitie die de crisis in de publieke sector doorbreekt. Wij gaan bouwen aan een politieke meerderheid die de maatschappelijke eis voor investeringen in de publieke sector gaat realiseren."